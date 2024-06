Efteling

Video: harpiste speelt melodie van Efteling-attractie Fata Morgana

Hoe klinkt de beroemde soundtrack van Fata Morgana in de Efteling op een harp? Op TikTok is een video verschenen waarin harpiste Michelle Sweegers de muziek van de oosterse boottocht covert. Dat gebeurde naar aanleiding van een suggestie van een kijker.

Sweegers gebruikt haar TikTok-kanaal @harpist_michelle om harpversies van bekende nummers ten gehore te brengen. Ze speelt al harp sinds haar 6e en ze zat op het conservatorium. De Efteling kwam vaker voorbij op haar profiel, met harpuitvoeringen van Danse Macabre en De Vliegende Hollander.

Het ontwikkelen van de harpversie van Fata Morgana bleek nog best pittig, schrijft de muzikant. "Deze cover was een echte uitdaging." Ze beleefde er naar eigen zeggen wel veel plezier aan. Het eindresultaat is al 40.000 keer bekeken.



Ruud Bos

De muziek van Fata Morgana werd halverwege de jaren tachtig gecomponeerd door wijlen Ruud Bos, de toenmalig huiscomponist van het sprookjespark. Een TikTok-gebruiker stelt voor om de dromerige harpmuziek voortaan te draaien in de wachtrij van de attractie. "Dat zou leuk zijn!", reageert Sweegers.