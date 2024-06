Walibi Holland

Trein van Walibi-achtbaan Speed of Sound vastgelopen

De trein van boomerang coaster Speed of Sound in Walibi Holland is vandaag halverwege de rit vastgelopen. Door een technische storing werd de trein niet omhoog getakeld op de tweede lift van de achtbaan. Vervolgens hadden de karretjes niet genoeg snelheid om het parcours achterwaarts af te maken.

Passagiers kwamen stil te staan tussen de looping en de lift. Dat gebeurt af en toe: er is om die reden zelfs een speciaal evacuatieplatform gebouwd. De ontruiming verliep dan ook vlot. Daarna zijn technici begonnen met het oplossen van het probleem.

Men moet de lege trein handmatig omhoog takelen, zodat de rit afgemaakt kan worden en het voertuig het station weer bereikt. Daarna wordt de attractie heropend. Vorig jaar augustus zaten bezoekers nog zeventig minuten vast in Speed of Sound. Vervolgens bleef de coaster ruim twee weken dicht.