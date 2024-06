Walibi Holland

Deze cocktails serveert Walibi Holland komende zomer

Walibi Holland heeft een nieuwe cocktail- en koffiebar officieel geopend. In het bargedeelte van het nieuwe restaurant Yummy Tummy wordt niet alleen Starbucks-koffie geserveerd; er staan ook verschillende cocktails op het menu.

Bezoekers kunnen op dit moment kiezen uit een viertal klassiekers: de mojito (9 euro), sex on the beach (9 euro), pornstar martini (8,50 euro) en margarita (8,50 euro). Yummy Tummy, gelegen in themagebied Play Ground, is momenteel de enige plek in het park waar cocktails verkrijgbaar zijn.

Ook zijn er vier soorten alcoholvrije limonades in de smaken citroen (4 euro), grapefruit (4,50 euro), passievrucht (4,50 euro) en watermeloen (4,50 euro). Daarnaast bestaat het aanbod uit koffie, frisdrank, bier en wijn. Coca-Cola, Fanta Orange, Fuze Tea en Sprite kan zelf getapt worden voor 3,50 euro. Voor een statiegeldbeker moet 1,50 euro neergeteld worden.



Openingsceremonie

Even verderop, in het foodgedeelte, bestaat het assortiment uit gerechten uit de Aziatische, Griekse, Mexicaanse en Italiaanse keuken. Yummy Tummy, de opvolger van restaurant Club W.A.B., is al sinds woensdag 5 juni toegankelijk. Vandaag vond de officiële openingsceremonie plaats in het bijzijn van pers en andere genodigden.