Miniatur Wunderland Hamburg

Duitse miniatuurattractie doet beroep op Nederlandse bezoekers

De Duitse trekpleister Miniatur Wunderland vraagt Nederlanders om een gunst. Jarenlang werd de overdekte miniatuurwereld in Hamburg uitgeroepen tot de beste attractie van Duitsland. Vorig jaar zakte Miniatur Wunderland echter naar de tweede plek. Nu zet men alles op alles om opnieuw de eerste positie te claimen.

"Jouw steun betekent alles voor ons", staat in een Facebook-bericht dat gepromoot wordt onder het Nederlandse publiek. Mdewerkster Felize Hartog nam ook een Nederlandstalige promotievideo op. "Wij hebben jullie hulp nodig", vertelt ze.

"Vijf jaar op rij zijn we verkozen tot de beste attractie van Duitsland, maar vorig jaar waren we slechts tweede. Daarom zouden we jullie willen vragen of jullie op ons willen stemmen." Vorig jaar stond Europa-Park op de eerste plaats, Phantasialand eindigde op plek drie.



Buitenlands

De verkiezing wordt georganiseerd door toerismebureau Deutsche Zentrale für Tourismus. Meedoen kan via de pagina germany.travel/en/top-100/voting. De focus ligt op buitenlandse toeristen: stemmen van Duitsers worden niet meegerekend.