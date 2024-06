Attractiepark Toverland

Toverland-achtbaan Fenix stilgevallen, bezoekers binnen drie kwartier geëvacueerd

Bezoekers van Toverland kwamen vanmiddag vast te zitten in de achtbaan Fenix. Om 14.30 uur trad een technische storing op, waardoor de wing coaster stilviel. Op dat moment bevond een trein zich ongeveer halverwege de 40 meter hoge liftheuvel.

Medewerkers van Toverland hebben de passagiers één voor één geëvacueerd. De 21 inzittenden zijn onder begeleiding naar beneden gelopen. "Ze bleven rustig", vertelt een woordvoerster aan Looopings. Het inschakelen van de EHBO was niet nodig. De aanwezigen ontvingen een warm drankje en een voorrangspas voor een attractie naar keuze.

In totaal duurde de reddingsoperatie drie kwartier. De laatste persoon verliet de attractie rond 15.30 uur, weet de voorlichtster. Technici hebben vervolgens hun best gedaan om het probleem te verhelpen. Dat is gelukt: sinds 16.30 uur is Fenix weer operationeel.