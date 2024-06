Gröna Lunds Tivoli

Zweeds attractiepark breekt achtbaan af na dodelijk ongeluk

Een attractiepark in de Zweedse hoofdstad Stockholm breekt een omstreden achtbaan af. Pretpark Gröna Lund kiest ervoor om definitief afscheid te nemen van de rollercoaster Jetline. Bij een ongeluk in juni vorig jaar kwam een vrouwelijke passagier om het leven door een val uit een ontspoord karretje. Negen mensen raakten gewond.

Uit onderzoek van de Zweedse autoriteiten blijkt dat het incident veroorzaakt werd door een onderdeel dat niet op de juiste manier vervaardigd is. Er miste een interne dwarsplaat en er was sprake van lasfouten. Bij latere inspecties zijn de fabricagefouten niet opgemerkt.

Daardoor was het onderdeel, geïnstalleerd in het voorjaar van 2023, niet stevig genoeg. De conclusie komt overeen met een technisch onderzoek dat eind vorig jaar al afgerond werd. Een productietekening van de originele fabrikant zou verkeerd geïnterpreteerd zijn door een externe partij. Bovendien werd het laswerk uitgevoerd door iemand zonder opleiding of certificering op het gebied van lassen.



Risico

Het management van Gröna Lund zegt maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen. "Terugkijkend op het ongeval denken we dat meer toezicht en intensiever contact met de fabrikant het risico op tekortkomingen waarschijnlijk had kunnen verkleinen", geeft directeur Jan Eriksson toe.



Naar aanleiding van de resultaten zijn binnen de productieketen procedures verduidelijkt en veiligheidseisen aangescherpt. Men implementeerde een nieuw inspectieplan voor het bestellen van onderdelen. Controles worden geïntensiveerd. Jetline zal uit het park verwijderd worden.



Respect

"Uit respect voor de gebeurtenis en alle betrokkenen hebben we besloten Jetline voorgoed te sluiten", geeft een woordvoerder aan. "Zodra de gelegenheid zich voordoet, zal de baan worden ontmanteld." De attractie uit 1988 is sinds het ongeluk niet meer operationeel geweest.