This is Holland

Vliegsimulator This is Holland vernieuwd: nieuwe shows met nieuw gezicht

Vliegsimulator This is Holland in Amsterdam is vernieuwd. De voorshows van de toeristische attractie zijn in een nieuw jasje gestoken. Sinds 2017 nam acteur Peter Lusse de rol van presentator op zich. Hij is nu vervangen door zangeres en actrice Jolijn Henneman.

Zij is bekend van theaterproducties als Mamma Mia en De Tocht. Ook speelde ze in Nieuwe Tijden, Misfit, Moedermaffia en de Studio 100-serie Prinsessia. "Jolijn Henneman vertelt het verhaal van Nederland en haar eeuwenoude strijd tegen het water op meeslepende wijze", laat This is Holland weten.

Daarvoor vonden opnames plaats op verschillende plekken in het land. Men belooft "entertainende shows van speelfilmkwaliteit". "De vernieuwde ervaring maakt het verhaal van Nederland boeiend voor iedereen." Naast de opgefriste presentatie is verouderd beeldmateriaal vervangen.



Spot On Shows

"Hierdoor past het bij de moderne tijdsgeest." Voor de productie werd SpotOnShows uit Amsterdam ingeschakeld, een zusterbedrijf van de Leisure Expert Group en Aniba Entertainment. Na de zomer volgt ook een aanpassing van de hoofdshow, met de daadwerkelijke vliegsimulator.



This is Holland wordt gepromoot als een "5D-flight experience", maar de film zelf is tweedimensionaal: er komen geen 3D-brillen aan te pas. De exploitatie is tegenwoordig in handen van Merlin Entertainments, de groep achter bijvoorbeeld Madame Tussauds en Sea Life Scheveningen.