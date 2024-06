Phantasialand

Phantasialand-attractie Talocan dicht door technisch defect

Phantasialand heeft de attractie Talocan noodgedwongen moeten sluiten. Op woensdag 5 juni trad plotseling een technisch mankement op. Dat ging volgens ooggetuigen gepaard met een harde knal. Sindsdien is de thrillride niet meer open geweest.

Talocan is een zogeheten suspended top spin van de Duitse leverancier Huss Park Attractions: een dubbele bank met in totaal 38 zitplaatsen, die tijdens de rit wordt rondgezwierd en over de kop vliegt. De attractie opende in 2007.

Bezoekers die op 5 juni aanwezig waren, hoorden naar eigen zeggen een enorme knal. Het geluid was op grote afstand te horen. Een woordvoerder van Phantasialand bevestigt dat de rit vervolgens direct beëindigd is en dat alle passagiers de attractie zelfstandig konden verlaten. Een evacuatie was niet nodig.



Zeil

De officiële Phantasialand-website maakt nu melding van de sluiting met als reden "onderhoudswerkzaamheden". Wanneer Talocan weer kan draaien, weet het Duitse themapark nog niet. De gondel werd bedekt met een doorzichtig zeil en vastgezet met spanbanden.