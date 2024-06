Momentum Leisure

Nederlandse pretparkgroep betaalde Plopsa 3,4 miljoen euro na overnemen Poolse parken

De Nederlandse pretparkgroep Momentum Leisure heeft een vergoeding van 3,4 miljoen euro betaald aan de Plopsa Group. Aanleiding is het overnemen van het beheer van de Poolse Majaland-attractieparken, waarvoor Momentum samenwerkt met Plopsa. Sinds vorig jaar is de exploitatie van de parken volledig in handen van de Nederlandse firma.

Vanwege het verbreken van een lopende beheerovereenkomst vroeg Plopsa om een compensatie. Dat ging niet zonder slag of stoot, schrijft Het Financieele Dagblad. Plopsa moest de betaling van een groot deel van het bedrag - zo'n 2,9 miljoen euro - via de rechter afdwingen. Momentum Leisure wilde in eerste instantie niet het volledige bedrag overmaken omdat nog gewacht werd op boekhoudkundige documenten.

Plopsa liet om die reden rond de jaarwisseling beslag leggen bij Momentum Leisure. De Vlamingen stapten naar de rechtbank in Antwerpen. Die oordeelde in april dat het resterende bedrag van de beëindigingsvergoeding ook betaald moest worden. Na het vonnis is dat gebeurd. Een claim tegen Plopsa werd afgewezen.



Aandeelhouder

Hoewel Momentum de parken in Polen nu runt zonder Plopsa, werken beide bedrijven nog wel met elkaar samen. Plopsa blijft aandeelhouder - met een belang van 21 procent - en licentieverstrekker voor de drie Majaland-vestigingen. De derde locatie Majaland Gdansk, in het noorden van Polen, wordt deze maand officieel geopend. Er liggen plannen klaar voor een hoop nieuwe bouwprojecten in Oost-Europa.



"Zoals bekend is in onze zakelijke relatie met Plopsa de managementovereenkomst voor de parken opgezegd", laat Momentum Leisure-directeur Wouter Dekkers aan Looopings weten. "Dat traject, dat samenhing met verschillende vernieuwingen in onze organisatie, is inmiddels afgerond. We richten ons nu volledig op het feestelijk openen van Majaland Gdansk, ons derde gezamenlijke park met Plopsa."