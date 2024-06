Koninklijke Burgers' Zoo

Burgers' Zoo deelt trailer van nieuwe zomermusical over tropisch regenwoud

De zomermusical van Burgers' Zoo staat dit jaar in het teken van het tropisch regenwoud in Vietnam. Het Arnhemse dierenpark presenteert in het zomerseizoen traditiegetrouw een educatieve kindershow in samenwerking met Van Hoorne Studios. Dit keer heet de productie Zoë & Silos: De Rimba Musical.

Het thema hangt samen met een natuurbehoudscampagne van dierentuinvereniging EAZA: Vietnamazing. Hoofdrolspelers Zoë en Silos zetten zich in voor het schubdier, een bijzondere bedreigde diersoort. "Het is één van de grootste slachtoffers van de illegale dierenhandel", meldt Burgers' Zoo.

Men belooft een "kleurrijk avontuur" waarin ook een tijger, een python en een gibbon voorkomen. De gratis voorstelling wordt van zaterdag 13 juli tot en met zondag 18 augustus vijf keer per dag vertoond in het Safari Meeting Centre.



Gebarentolk

Voor doven en slechthorenden is op zondag 11 augustus en vrijdag 16 augustus een gebarentolk aanwezig. Vandaag presenteert het park alvast een trailer voor de show.