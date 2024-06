Plopsa Resort Belgian Coast

Plopsa opent nieuwe winkel aan de Belgische kust: Plop-Up

In de Belgische badplaats Nieuwpoort is vanaf nu een Plopsa-winkel te vinden. Onder de noemer Plop-Up kunnen bezoekers meer ontdekken over Plopsa Resort Belgian Coast, waar Plopsaland De Panne ligt. Ook de andere Plopsa-parken in binnen- en buitenland komen aan bod.

De feestelijke opening vond vrijdag plaats in het bijzijn van onder andere Plopsa-directeur Carl Lenaerts en Geert Vanden Broucke, burgemeester van Nieuwpoort. Ook Studio 100-figuren Kabouter Klus, Bumba en Bumbalu lieten zich zien. In het interieur wordt gebruikgemaakt van zeventien digitale schermen.

Lenaerts spreekt over een "een dynamische en visueel aantrekkelijke manier om kennis te laten maken met de Plopsa-magie". "De Plop-Up is een perfecte aanvulling op onze bestaande parken en versterkt onze aanwezigheid aan de Belgische kust."



Shows

Tijdens het openingsweekend zijn Bumba en Bumbalu vaker aanwezig. Plop-Up bevindt zich in de buurt van de zeedijk in Nieuwpoort-Bad, op ongeveer twintig minuten rijden van Plopsaland De Panne. Er zijn ook Studio 100-souvenirs en tickets voor parken, shows en verblijfsaccommodaties verkrijgbaar.



Voorlopig is de shop dagelijks geopend van 10.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur. Plopsa heeft in België al twintig jaar een reguliere winkel buiten de parkgrenzen, namelijk in winkelcentrum Wijnegem - Shop Eat Enjoy. Tussen 2008 en 2014 was er ook een externe winkel in Hasselt.