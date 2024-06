Duinrell

Duinrell vernieuwt interieur van pannenkoekenrestaurant Carrousel

Het Carrousel-restaurant van Duinrell is vernieuwd. Bezoekers van het Wassenaarse pretpark kunnen al sinds 1984 een ritje maken in een antieke draaimolen. In het glazen gebouw eromheen is ook een pannenkoekenrestaurant gevestigd. Daarvan werd deze maand het interieur aangepast.

Duinrell wilde het etablissement een kwaliteitsimpuls geven door het oude meubilair te vervangen door nieuwe tafels, stoelen en zithoeken met grijze, ronde banken. De meubels moeten een stuk comfortabeler zijn dan voorheen.

De twee verdiepingen tellende molen, met koetsen, paarden en gondels, werd in 1864 gebouwd in Duitsland. Maar liefst 160 jaar later draait de attractie nog steeds dagelijks. Duinrell noemt de Carrousel zelf "een ronddraaiend stukje geschiedenis".