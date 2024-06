Efteling

Smeulende brand op bouwplaats Efteling Grand Hotel, ambulance ter plaatse

Op de bouwplaats van het nieuwe Efteling Grand Hotel is vanochtend een smeulende brand ontstaan. De brandweer werd rond 08.25 uur opgeroepen toen isolatiemateriaal ging smeulen. Daarbij was sprake van veel rookontwikkeling. Er waren echter geen vlammen zichtbaar.

Volgens ooggetuigen ontstond het probleem tijdens werkzaamheden aan een spouwmuur. Het bouwterrein is toen ontruimd. "Een externe partij was hier aan het werk", legt een Efteling-woordvoerder uit. Dankzij een brandblusser was de situatie snel onder controle.

Voor de zekerheid kwam ook een ambulance ter plaatse. Mogelijk hadden aanwezigen rook ingeademd. "Dat was gelukkig allemaal in orde", weet de voorlichter. "De schade lijkt reuze mee te vallen. We houden het natuurlijk goed in de gaten."



140 kamers

Het Efteling Grand Hotel wordt gebouwd in het entreegebied van het attractiepark, tussen het Huis van de Vijf Zintuigen en het Sprookjesbos. Vanaf 2025 kunnen bezoekers blijven slapen in een hotelcomplex van zeven verdiepingen, met 140 kamers, twee restaurants, twee winkels en een zwembad met spafaciliteiten.