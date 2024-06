Disneyland Paris

Disneyland Paris wint award voor app die nauwelijks functioneert: 'Eigenlijk is het hilarisch'

Disneyland Paris heeft een bedenkelijke prijs in de wacht gesleept. Tijdens de uitreiking van de Digital Experience Awards, georganiseerd door platform Contentsquare, ging Disneyland er onlangs vandoor met de award voor beste mobiele applicatie. De officiële app van het Parijse Disney-resort functioneert echter zeer moeizaam.

"Ik ben enorm trots om Disneyland Paris te vertegenwoordigen bij dit grote evenement dat de beste digitale ervaringen in de schijnwerpers zet", schrijft Adrien Coulombeau, hoofd van digitale zaken bij Disneyland, op LinkedIn. "En wát een beloning kregen we dit jaar, de nummer één in de categorie mobiele app-ervaringen!"

Fans van Disneyland Paris fronzen hun wenkbrauwen bij het zien van dat nieuws. Op social media wemelt het van de berichten van mensen die de officiële app juist verafschuwen, omdat de applicatie nauwelijks functioneert. "De app die het niet voor elkaar krijgt om gebruikers langer dan een paar uur ingelogd te laten, heeft een prijs gewonnen voor beste app", sneert fansite DLP Report bijvoorbeeld op X.



Onredelijk

Men wijst een externe ontwikkelaar aan als boosdoener. "Dit Franse bedrijf vindt fans onredelijk, daarom wordt hun feedback genegeerd of afgekeurd. Er wordt gefocust op gasten die de problemen niet interesseren, of toch niet terugkomen. Een stuk makkelijker, maar het leidt niet tot een kwalitatieve Disney-beleving."



Disney-liefhebbers onderschrijven die boodschap in de reacties. "Dit moet een grap zijn", zegt Claudio Mendes. "Vertrouw dit soort awards nooit, want ze zijn gewoon te koop." Thibaut Nicodème vraagt zich af of er wellicht geen andere kandidaten waren om te winnen. Arendo Geense merkt op dat het kopen van vriendentickets in de app momenteel niet eens werkt door technische problemen.



Efteling

"Eigenlijk is dit hilarisch", vindt Natalie Brown. Ruben Schmaal raadt het Disney-team aan om een bezoek te brengen aan de Efteling. "Dan realiseren ze zich hoe erg de Disneyland-app achterloopt." Fabian Van Engen noemt de app van Disneyland Paris "met afstand de slechtste pretparkapp in heel Europa".



Fanpagina The DLP Geek beschrijft de app als "anti-gebruiksvriendelijk". Fansite DLP Welcome doet ook een duit in het zakje. "De app van Disneyland Paris is de allerslechtste: voortdurend uitloggen, bankgegevens worden niet opgeslagen, restaurants reserveren werkt niet, vriendentickets geven foutmeldingen... Wat een geld wordt hierdoor verloren!"



Schandalige ervaring

Bernardo Sampaio van YouTube-kanaal The Main Street News noemt het "de meest waardeloze app van alle Disney-parken". "De app valt steeds uit en je bent meerdere keren per dag bezig met het invullen van je wachtwoord. Veel functionaliteiten openen in aparte vensters. Dat zorgt voor enorme laadtijden. Het is een afschuwelijke app die gasten een schandalige ervaring biedt."



Op X vergelijkt Sampaio de app uit Parijs met de officiële app van Walt Disney World in de Amerikaanse staat Florida. "Aan de ene kant een soepel en snel betalingsproces met Apple Pay. Aan de andere kant, een langzaam, niet-intuïtief proces met een wachtwoord, waarbij creditcardgegevens elke keer opnieuw ingevoerd moeten worden."



Vreselijk instabiel

Mobiel eten bestellen is zo omslachtig dat het volgens Sampaio vaak gemakkelijker en sneller is om gewoon naar de balie te gaan. Florent Kubrick ziet de prijs als "totale bullshit". Tim Lawrence had "alleen maar problemen" toen hij de app probeerde te gebruiken. "Vreselijk instabiel, ik werd voortdurend uitgelogd en mijn batterij werd leeggezogen."



Toch is er één persoon wel blij met de app: Adrien Coulombeau, de manager digitale zaken bij Disneyland Paris. Volgens hem is de prijs "een prachtige erkenning van het werk dat onze digitale en technische teams al jaren verrichten om onze mobiele applicatie de essentiële digitale metgezel vóór en tijdens je bezoek aan Disneyland Paris te laten zijn".