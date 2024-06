Walibi Holland

Walibi Holland verbiedt sportclubkleding, maar EK-shirts zijn gewoon welkom

Bezoekers van Walibi Holland mogen deze zomer gewoon EK-shirts dragen. Normaal gesproken kunnen mensen met kleding van rivaliserende sportclubs tegengehouden worden bij de poort van het pretpark. Met het oog op het Europees kampioenschap voetbal benadrukt Walibi dat shirts van Oranje wel toegestaan zijn.

Het officiële reglement geeft aan dat Walibi de toegang zal weigeren aan "personen die in sportclubkleding het park wensen te betreden". En wie binnen de parkgrenzen betrapt wordt op een cluboutfit, zal uit het park verwijderd worden "zonder enig recht op terugbetaling van het entreebewijs of andersoortige vergoeding".

Toch hoeven bezoekers niet te vrezen voor consequenties als ze hun voorliefde voor het Nederlands elftal of andere Europese ploegen willen uiten. "Gasten mogen wel degelijk in oranje kleding naar het park komen om gezamenlijk het Nederlands elftal te steunen", geeft een woordvoerder aan in gesprek met Looopings.



Conflicten voorkomen

De anti-sportkleding-regel is een tijdje geleden ingevoerd om conflicten tussen agressieve voetbalsupports te voorkomen. Ooit gold de regel alleen tijdens Halloween, nu staat het voorschrift permanent in de huisregels. In de praktijk zullen medewerkers vooral ingrijpen bij voetbalshirts van risicoclubs.



Wie naar binnen wil met kleding van bijvoorbeeld een hockey-, volleybal- of jeu-de-boules-club, wordt doorgaans geen strobreed in de weg gelegd. Ook kledij van Formule 1-teams vormt geen probleem. De regels zijn bewust zeer strikt opgeschreven om eventuele discussies te voorkomen.



American Café

Walibi-bezoekers kunnen de EK-wedstrijden die tijdens openingstijd plaatsvinden volgen in het American Café, de sportsbar in parkdeel Main Street. Het Europees kampioenschap duurt nog tot en met zondag 14 juli. Nederland speelt in ieder geval nog op vrijdag 21 en dinsdag 25 juni.