Bellewaerde

Bellewaerde belooft: technische problemen bij waterattractie Amazonia nu echt verholpen

De technische complicaties bij waterattractie Amazonia in Bellewaerde Park zijn achter de rug. Dat belooft het Belgische pretpark in een persbericht. Vanaf aankomend weekend - zaterdag 15 juni - is de geavanceerde waterbaan volledig operationeel, dankzij aanpassingen van fabrikant Intamin.

Na de opening van Amazonia op 20 april traden al snel technische problemen op. Vervolgens bleef de attractie vier weken buiten gebruik. Eind mei konden bezoekers weer een vaartocht maken, al was toen nog sprake van een testfase. Aanstaande zaterdag vindt alsnog de officiële heropening plaats.

"De wereldprimeur en een totaalinvestering van 14 miljoen euro is 15 juni opnieuw beschikbaar voor het grote publiek", geeft Bellewaerde aan. "Constructeur Intamin is er samen met de technische en operationele diensten van Bellewaerde finaal in geslaagd om alle technische complexe uitdagingen op te lossen."



Capaciteit

Het park benadrukt nogmaals dat er bij de bouw nu eenmaal te weinig tijd was voor tests. "Verschillende elektrische onderdelen, zoals frequentiesturingen voor motoren en pompen, werden maanden te laat geleverd en die verloren testtijd heeft Intamin moeten inhalen." Verder zijn er boten toegevoegd, om de capaciteit te verhogen.



"Door deze verhoging in aantal moet de timing en positie van de verschillende boten, die verspreid zijn over de attractie en in de drie verschillende zones, heel juist op elkaar afgestemd worden", legt een woordvoerder uit. "Bij een waterattractie is dat moeilijker dan bijvoorbeeld bij een coaster."