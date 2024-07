Duinrell

Foutje: Duinrell verkoopt toch weer Red Bull, ondanks eerdere belofte

Duinrell biedt weer Red Bull aan, terwijl het Wassenaarse attractiepark eerder liet weten te stoppen met de verkoop van het merk. In verschillende horecalocaties zijn weer blikjes energiedrank te vinden. Het blijkt te gaan om een foutje.

Het eten en drinken in Duinrell wordt verzorgd door La Place. In 2018 besloot men om de verkoop van Red Bull te staken vanwege de schadelijke gevolgen van dergelijke energiedranken. "Op deze manier is het assortiment van La Place goed afgestemd op de uitgangspunten en doelgroep van Duinrell", zei een voorlichtster destijds.

Toch is het anno 2024 weer mogelijk om een gekoeld blikje Red Bull aan te schaffen in het pretparkresort. Intern is er iets misgegaan, legt een woordvoerder uit in gesprek met Looopings. "Bij een overname is dit er per ongeluk ingeslopen. Dit wordt nu meteen uitgefaseerd."



Vermaat

Het La Place-merk was voorheen in handen van supermarktketen Jumbo. In 2021 droeg men de exploitatie van ruim veertig vestigingen over aan horecaonderneming Vermaat Groep. Nu zijn er plannen om La Place te herpositioneren als een zelfstandig bedrijf, met Jumbo en Vermaat als aandeelhouders.



Duinrell sloot zich enkele jaren geleden nog aan bij de Taskforce Gezond Uit, een initiatief om gezond eten en drinken in Nederlandse pretparken en dierentuinen te promoten. Dat ging om een initiatief in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.