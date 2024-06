Walibi Rhône-Alpes

Video: Walibi-park in Frankrijk opent single-rail coaster Mahuka

Het Franse attractiepark Walibi Rhône-Alpes opent dit weekend officieel de eerste single-rail coaster van Europa: Mahuka. Na een testfase van enkele weken vindt vandaag de openingsceremonie plaats. Mahuka is een achtbaan van het type hot racer, afkomstig van fabrikant Intamin.

De coaster is 600 meter lang en 18 meter hoog. Er was een investering van ruim 10 miljoen euro mee gemoeid. Een ritje bestaat uit drie inversies, dertien momenten van gewichtsloosheid en twee lanceringen, met een topsnelheid van 67 kilometer per uur.

De twee treinen tellen elk negen karretjes met één zitplaats. "Met slechts één persoon per rij zit iedereen zo dicht mogelijk op het parcours, wat zorgt voor een bijzondere sensatie", laat Walibi weten. De minimumlengte bedraagt 120 centimeter.



Archeoloog

De naam van de coaster betekent 'ontsnapping' in het Hawaïaans. Volgens het achtergrondverhaal treden bezoekers in de voetsporen van een archeoloog. Ze betreden een verlaten tempel op een eiland in de Stille Zuidzee, waar ze moeten ontsnappen aan de toorn van een vuurgod.



Met de komst van Mahuka, onderdeel van themagebied Exotic Island, viert Walibi Rhône-Alpes het 45-jarig bestaan. Er hoort ook een horecapunt bij: Tiki Fruits. Intamin bouwde tot nu toe twee hot racers, waarvan één in Australië. Zusterpark Walibi Holland opent volgend jaar een single-rail coaster van een andere fabrikant.