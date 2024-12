Duinrell

Duinrell presenteert vervanger van klassieke Trollengrot: nieuwe attractie Duinrell Express

Een klassieke Duinrell-attractie wordt in 2025 vervangen door iets nieuws. Het Wassenaarse pretpark begon onlangs met het slopen van de 47 jaar oude Minitrein met Trollengrot. Fans van het eerste uur hoeven niet te vrezen dat de trollen verdwijnen, want ze keren terug in de nieuwe attractie Duinrell Express.

Vandaag komen de plannen naar buiten. "Tijdens een ritje in deze minitrein ontdek je de wereld van de Duinrell-trollen, die aan het werk zijn in de kristalmijn", vertelt een woordvoerster. Men richt zich op een jongere doelgroep: kinderen tussen 4 en 12 jaar.

De reis start bij een gloednieuw Duinrell-station. Bijzonder is dat boven de trollentunnel een uitzichtpunt met een terras wordt gerealiseerd. Naar verwachting wordt de Duinrell Express in de zomer van 2025 officieel in gebruik genomen. Het park viert komend jaar het negentigjarig bestaan.



Oldtimerbaan

In het vakantiepark worden onder andere zestig Duingalows van het type O'hara toegevoegd. Duinrell investeerde de afgelopen jaren al in de tonnenmolen Tobbedanser (2024) en een Amsterdams themagebied met onder andere een gamehal en oldtimerbaan De Oude Lijnbaan (2023).