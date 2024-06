Duinrell

600.000 kijkers zien hoe ruim 150 mensen verstoppertje spelen in Duinrell

Een beroemde Nederlandse youtuber heeft Duinrell gebruikt als een gigantische speeltuin. In een video van Sam Kierkels is te zien hoe hij samen met vrienden en ruim 150 kijkers verstoppertje speelt in het verlaten attractiepark. Voor de winnaar lag 1000 euro klaar. De beelden zijn de afgelopen maanden al meer dan 600.000 keer bekeken.

Kierkels, bekend van zijn YouTube-account Kriekel, had heel Duinrell voor zichzelf. Veel deelnemers - gekleed in gele hesjes - verstopten zich op plekken waar bezoekers normaal gesproken niet mogen komen, zoals afvalcontainers en ruimtes achter de schermen. Ook bosjes bleken een populaire verstopplek.

Verder kropen verstoppers bijvoorbeeld onder de constructie van matjesglijbaan Niagara Superroetsj en in het dak boven een toiletgebouw. Het team van Kierkels had een golfkar en verschillende drones ter beschikking. Ook kwam er hulp van Rik Kleeven en Jesper Weijs: de mannen van Glowmovies, naar eigen zeggen experts in verstoppertje.



Plottwist

Toen het donker begon te worden, waren nog steeds twintig deelnemers niet gevonden. Op dat moment volgde een plottwist. Kriekel draaide de rollen om en gaf de resterende spelers de opdracht om hém te zoeken. Dat bleek lastiger dan gedacht, omdat gezorgd was voor speciale camouflagekleding.



De video duurt bijna negentien minuten. Pretparken zijn de laatste tijd in trek bij Nederlandse youtubers die verstoppertje willen spelen. Onlangs verwelkomde Plopsaland De Panne nog Stefan de Vries en de leden van het kanaal Bankzitters voor een potje verstoppertje.