Duinrell

Première in Duinrell: bioscoopfilm van youtuber Dylan Haegens

Duinrell was afgelopen weekend het toneel van een speciale voorpremière. Het Wassenaarse attractiepark vertoonde de nieuwe speelfilm van youtuber Dylan Haegens aan een groep genodigden: Superkrachten Voor Je Hoofd.

De film werd vertoond in de Van Pallandtzaal, op de benedenverdieping van horecacomplex Duinrell Plaza. Haegens verzorgde samen met partner en scenarioschrijfster Marit Brugman het welkomstwoord. Ter gelegenheid van het evenement was vliegtuigmolen Wild Wings aangekleed in stijl van de film.

Superkrachten Voor Je Hoofd is gebaseerd op het gelijknamige boek van Wouter de Jong, dat kinderen leert hoe ze beter kunnen omgaan met hun emoties en moeilijke gebeurtenissen. De film draait vanaf woensdag 10 juli in de bioscoop.



Elise Schaap

De boodschap van het non-fictieve doeboek is vertaald naar een fictief verhaal over een onzekere jongen die de superheld Healix (Jeroen Spitzenberger) wil ontmoeten. Elise Schaap, de partner van De Jong, speelt de hoofdrol. Haegens verzorgt zelf de rol van superschurk Snotman.



Duinrell werkt steeds vaker samen met youtubers. In april vond nog een evenement plaats met bekendheden Rutger Vink en Thomas van Grinsven. Onlangs was ook youtuber Kriekel te gast in het park om verstoppertje te spelen met ruim 150 kijkers.