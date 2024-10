Duinrell

Foto's: Duinrell heropent minigolfbaan op nieuwe locatie

Bezoekers van Duinrell kunnen weer gebruikmaken van een minigolfbaan. De Midgetgolf in het Wassenaarse pretpark werd in 2022 verwijderd vanwege de komst van een nieuw Amsterdams themagebied. Dit seizoen keerde de klassieke doe-attractie terug, op een nieuwe locatie.

Het Amsterdamse themadeel van Duinrell bestaat uit een arcadehal, botsboten, trampolines, een waterspeelplaats en oldtimerparcours De Oude Lijnbaan. In de zomer van 2023 vond de opening plaats. Toen zocht men nog naar een nieuwe plek voor de verdwenen Midgetgolf.

Die is inmiddels gevonden. De achttien hindernissen tellende minigolfbaan kreeg een tweede leven in het bosgebied naast de Rodelbaan, bereikbaar via een brug over het water. Het huren van ballen en sticks kan voor 2 euro bij een huisje in het Amsterdamse gedeelte. Duinrell zorgt ook voor formulieren om de scores bij te houden.



Verkeersborden

Een andere weggehaalde attractie, klimberg Matterhorn, wordt vooralsnog niet opnieuw opgebouwd. De omgeving van De Oude Lijnbaan is het afgelopen jaar verder afgewerkt. Zo kwamen er verkeersborden en andere decorelementen. Bovendien staan er tijdelijk dino's vanwege najaarsevenement Dino Discovery.