Duinrell

In nieuw Duinrell-restaurant wordt het eten geserveerd door een robot

Duinrell heeft onlangs een nieuw restaurant in gebruik genomen, waar het eten gebracht wordt door een robot. In horeca- en entertainmentcomplex Duinrell Plaza is sinds kort Chicken & Ribs te vinden. Zoals de naam doet vermoeden, bestaat het menu voornamelijk uit kip en spareribs.

Spareribs met friet en saus kosten 25 euro (medium) of 35 euro (groot), gegrilde kippenbouten met friet en saus 19,50 euro (medium) of 25 euro (groot). Verder is er een mixed grill van 26 euro, met zowel kip als spareribs. Andere opties zijn nacho's, een kipsalade, een vegetarische champignonburger, loaded fries, zoete aardappelfriet, koolsalade en uienringen.

Wie een dessert wil, kan kiezen uit cheesecake, een brownie met witte chocolade en Ben & Jerry's. Bestellen is mogelijk via een smartphone, met behulp van QR-codes op de tafels. Chicken & Ribs is deze zomer dagelijks geopend van 17.00 tot 22.00 uur. Het restaurant ligt in een ruimte achter La Place Plaza.



Verjaardagsliedje

De show wordt gestolen door een serveerrobot van leverancier Smart Servant, die verschillende bakken met eten kan dragen. Op het scherm verschijnt een kattengezicht. Als iemand jarig is, zingt de robot op verzoek een verjaardagsliedje.