Thorpe Park

Engels pretpark maakt wildwaterbaan 18+

Een waterattractie in een Engels pretpark is op bepaalde dagen alleen geschikt voor 18+'ers. Om overlast tegen te gaan, laat Thorpe Park zo nu en dan alleen volwassenen toe in wildwaterbaan Rumba Rapids. Kinderen houden zich doorgaans minder goed aan de veiligheidsregels, met name tijdens schoolreisjes.

Ze gaan bijvoorbeeld staan tijdens de vaartocht. Dat zorgt voor riskante situaties. Om die reden werd de naam van de attractie in de officiële Thorpe Park-app vandaag gewijzigd in "Rumba Rapids - 18+ Only".

In een bericht op X bevestigt het park dat de regel momenteel van kracht is. "Gezondheid en veiligheid zijn onze topprioriteiten", laat men weten. "Om ervoor te zorgen dat iedereen een magische ervaring heeft, hebben we de leeftijdsbeperkingen voor deze rit aangepast. Onze excuses voor het ongemak dat dit kan veroorzaken."



Minimale lengte

Naar verwachting hanteert Thorpe Park buiten het schoolreisseizoen weer de reguliere eisen. Normaal gesproken is Rumba Rapids toegankelijk voor alle bezoekers met een minimale lengte van 1.10 meter. Personen tot 1.30 meter moesten eerder begeleid worden door iemand van 16 jaar of ouder.