Attractiepark Toverland

Nieuw verkooppunt Toverland: broodjes worst in themagebied Avalon

Toverland heeft een nieuwe horecalocatie geopend. Sinds afgelopen weekend kunnen bezoekers in het middeleeuwse themagebied Avalon een Unox-hotdog bestellen. Op het plein bij parachutetoren Dragonwatch, rondrit Garden Tour en carrousel Jumping Juna is een foodtruck neergezet.

Het verkooppunt heet Pete's Treats, vernoemd naar de draak Spicy Pete die even verderop zit. Op het menu staat naast een normaal Broodje Unox van 5,75 euro ook een Zomer Special van 6,95 euro, inclusief geraspte kaas, gebakken uitjes en mayonaise. Verder bestaat het assortiment uit frisdrank, bier en slush.

De foodtruck is niet volledig nieuw: in coronatijd werd de wagen ingezet als ToverTruck bij de entree van het attractiepark, voor wandelaars uit de omgeving. Inmiddels heeft de kraam een gedaantewisseling ondergaan om bij het thema van Avalon te passen.



Zoetigheden

Pete's Treats is de vierde horecagelegenheid in het gebied, na bedieningsrestaurant The Flaming Feather, uitgiftepunt Smouldering Roast en een kraam met zoetigheden als gebak, crêpes en popcorn. Smouldering Roast serveert tegenwoordig onder meer sandwiches, wraps, warme broodjes, snacks, friet, suikerspinnen, poffertjes, softijs en milkshakes.