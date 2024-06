Sea Life Scheveningen

Sea Life Scheveningen niet gediend van lage score in marktonderzoek: 'Valt enorm in de smaak'

Sea Life Scheveningen is niet te spreken over een onderzoek waarin de trekpleister opvallend slecht scoort. Marktonderzoeksbureau Multiscope nam onlangs de klanttevredenheid bij een groot aantal Nederlandse dagattracties onder de loep. De aquariumbeleving in Zuid-Holland kwam als slechtste uit de bus.

Gemiddeld behaalden de deelnemende pretparken en dierentuinen een zogeheten net promoter score van +68, met uitschieters tot +87. Sea Life bungelde onderaan de lijst met een beoordeling van slechts +16. Het management van de Scheveningse toeristenmagneet snapt daar niets van. Men denkt dat Multiscope ernaast zit.

Een woordvoerster laat weten de resultaten niet te herkennen. "We werden door het bericht verrast", meldt ze aan Looopings. "Uit ruim negenduizend Google-reviews krijgen wij gemiddeld vier van de vijf sterren. Ook meten wij zelf de gastervaringen in de attractie. Uit de data van duizenden gasten blijkt dat Sea Life nog altijd enorm in de smaak valt."



Zeer tevreden

Volgens Sea Life zelf zegt 93 procent van het publiek dit jaar tevreden of zeer tevreden te zijn over een bezoek. "Sea Life Scheveningen bestaat ruim dertig jaar en we blijven investeren in het vernieuwen van de ruimtes en de technieken daaromheen."



Als voorbeeld geeft men het recent gerenoveerde Amazone-gedeelte Amazonia, waar onder andere een breedsnuitkaaiman te vinden is. Ook de nieuwe Sea Scan App zou een succes zijn. "En de pas geopende interactieve tentoonstelling Kracht van de Natuur wordt door de gasten beoordeeld met een mooie 8."