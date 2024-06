Walibi Holland

Zomeravonden Walibi met vuurwerk en optredens van Emma Heesters, Stuk, Freddy Moreira en FeestDJRuud

Emma Heesters, Stuk, Freddy Moreira en FeestDJRuud staan in de zomervakantie op het podium in Walibi Holland. Vandaag maakt het pretpark bekend welke artiesten te gast zijn bij het jaarlijkse zomerfestival Lekkergaan. Het evenement vindt plaats op zes woensdagen tussen 24 juli en 28 augustus.

Walibi blijft dan tot 23.00 uur geopend. Lekkergaan wordt op 24 juli afgetrapt door een dj-act van Stuk. Emma Heesters brengt op 31 juli en 14 augustus haar hits ten gehore. FeestDJRuud, de artiestennaam van Rudolf Geurts, komt langs op 7 augustus.

Dj Freddy Moreira, die in het dagelijks leven Emilio Sedoc heet, sluit de reeks avondopenstellingen af op 21 en 28 augustus. FeestDJRuud en Freddy Moreira zijn nieuwe namen voor Walibi. Emma Heesters en Stuk traden al vaker op tijdens Lekkergaan.



Vuurwerkspektakel

Het hoofdpodium bevindt zich bij reuzenrad La Grande Roue. Daar is na afloop van de optredens ook een muzikaal vuurwerkspektakel te zien. Walibi belooft "de meest spectaculaire zomeravonden ooit".



Wie alleen 's avonds wil langskomen, kan voor 21,75 euro een Half Day Half Price-ticket kopen. Zo'n toegangsbewijs is geldig van 16.30 tot 23.00 uur. Op alle andere dagen tussen zaterdag 13 juli en zondag 1 september sluit het attractiepark om 20.00 uur.