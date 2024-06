Thorpe Park

Hoogste en snelste achtbaan van Engeland rijdt weer: 'Ze is terug!'

De hoogste en snelste achtbaan in het Verenigd Koninkrijk gaat weer open. Thorpe Park heropent hypercoaster Hyperia op woensdag 12 juni. De populaire attractie is deze maand nog niet operationeel geweest: na een openingsceremonie op donderdag 23 mei en een publieksopening op vrijdag 24 mei ging het mis.

Op zaterdag 25 mei werd duidelijk dat Hyperia niet meer kon rijden door technische complicaties. Wat er precies mankeerde, heeft Thorpe Park niet bekendgemaakt. Wel waren er geregeld werkzaamheden te zien op de kettinglift. Na modificaties en meerdere testritten kan de coaster morgen weer bedwongen worden.

"We weten dat jullie allemaal geduldig gewacht hebben op dit langverwachte nieuws, dat we graag met jullie willen delen", meldt het park op social media. "Ze is terug!" Hyperia wordt gepresenteerd als een mythische godin die haar angsten overwon.



Duitsland

"Ze had misschien een korte pauze nodig na een epische lancering, maar ze is weer op volle kracht en ze staat klaar om je te helpen met het overwinnen van je angsten!" Thorpe Park bedankt alle fans voor hun begrip en geduld. Hyperia, gebouwd door Mack Rides uit Duitsland, is 72 meter hoog. De topsnelheid bedraagt zo'n 130 kilometer per uur.