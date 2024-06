Plopsa Resort Belgian Coast

Tijdelijk geen Studio 100-dansshow in Plopsaland De Panne: te weinig artiesten

Eén van de onderdelen van het Studio 100 Festival in Plopsaland gaat voorlopig niet door. Het Vlaamse attractiepark heeft te weinig artiesten om de Grand Finale Show op te voeren. Daarom ontbreekt de voorstelling tot nader order. Men is al gestart met het werven van nieuwe dansers en acteurs, in de hoop dat de show snel kan terugkeren.

Eind maart werd het startschot gegeven voor het Studio 100 Festival: een verzamelnaam voor verschillende nieuwe entertainmentacts in Plopsaland. Eén van de hoogtepunten moet de dagelijkse Grand Finale zijn: een muzikale voorstelling na afloop van de parade Studio 100 Festival On Wheels.

Daarin dansen figuren als Mega Mindy, Piet Piraat, Kabouter Plop, Bumba, Wickie de Viking en Maya de Bij op Studio 100-hits. Ze krijgen gezelschap van dansers in kleurrijke kostuums. De act vindt plaats in en rond de Kiosk op het Dorpsplein. Sinds donderdag 6 juni is er echter geen Grand Finale meer.



Ervaring

"We willen benadrukken dat dit tijdelijk is", vertelt een woordvoerster in gesprek met Looopings. Op dit moment wordt gezocht naar 25 extra performers. "We zijn voornamelijk op zoek naar mensen die ervaring hebben in animatie, dans en acteren", vult hr-directrice Daisy Deceuninck aan.



Aanstaande zaterdag staat een auditiedag op de planning. Aanmelden kan via de website van Plopsa. Men beschreef de Grand Finale Show eerder als "betoverend", "adembenemend" en "de ultieme dosis spektakel". De fietsparade, waar minder artiesten voor nodig zijn, gaat ondertussen wel door.