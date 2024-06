Efteling

Abonnementsverkoop Efteling geplaagd door vertragingen en technische problemen

Het is de Efteling niet gelukt om de verkoop van nieuwe abonnementen in goede banen te leiden. Dinsdagochtend begon het attractiepark met het aanbieden van nieuwe abonnementsvormen, die in april werden aangekondigd. Hoewel de Efteling maanden de tijd had om het bestelproces soepel te laten verlopen, traden er toch technische problemen op.

Vanwege de verwachte drukte had men een virtuele wachtrij ingesteld. Duizenden geïnteresseerden moesten enkele uren geduld hebben voordat ze überhaupt belandden bij de bestelpagina. In de tussentijd werd de wachtrij regelmatig gepauzeerd. Wie wel op het bestelscherm uitkwam, kreeg vaak een foutmelding te zien.

Het aanpassen van een lopend maandabonnement bleek in veel gevallen onmogelijk, omdat bestaande abonnementen niet getoond werden in Efteling-accounts. Ook het handmatig toevoegen van een bestaande pas leverde een error op. Het leidde tot vele tientallen klachten en vragen op social media als X en Facebook, maar in eerste instantie liet de Efteling niets van zich horen.



Extreem veel bezoekers

Pas om 15.08 uur, ruim zes uur na het starten van de verkoop, begon men met het reageren op berichten. "Door de introductie van onze nieuwe abonnementsvormen ontvangt onze website momenteel extreem veel bezoekers, waardoor je mogelijk problemen ondervindt", luidde het standaardantwoord. "Zou je het later nog eens willen proberen? We waarderen je geduld en begrip enorm."



De Efteling laat aan Looopings weten dat de grote belangstelling wel degelijk ingecalculeerd was. Er waren voorzorgsmaatregelen genomen. "We hebben voorafgaand extra capaciteit ingericht, zowel online als bij de Gastenservice." De Efteling-site was voortdurend bereikbaar, benadrukt de woordvoerster. Alleen het abonnementsgedeelte vertoonde kuren.



Tussentijds opschalen

Dat had volgens de woordvoerster te maken met het tussentijds opschalen van de server. "Hierdoor werd de wachtrij kort gepauzeerd." En de vele foutmeldingen? Ook die zouden veroorzaakt worden door de grote vraag. "Hierdoor kon het systeem helaas niet alles goed verwerken, ondanks de extra capaciteit."



De Efteling realiseert zich dat de procedure niet voor iedereen optimaal verliep. "We vinden het heel vervelend voor iedereen die hier dinsdag hinder van heeft ondervonden. We doen uiteraard ons best om iedereen te helpen."



Voldoende beschikbaarheid

Veel Efteling-fans wilden er snel bij zijn omdat vooraf werd aangekondigd dat het aantal Premium-abonnementen gelimiteerd was. De voorlichtster kan geïnteresseerden geruststellen. "Goed om te weten dat er op dit moment voldoende beschikbaarheid is."