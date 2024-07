Efteling

Efteling introduceert komende week alsnog statiegeldbekers

De Efteling gaat komende week alsnog werken met statiegeldbekers. Bezoekers betalen vanaf dinsdag 9 juli 25 eurocent extra voor een drankje in een losse beker. Het systeem werd eind 2023 al aangekondigd, maar tot nu toe kwamen de bekers er niet.

Eigenlijk zouden er herbruikbare bio-bekers komen, gemaakt van bamboe, hout en rietsuiker. Begin januari maakte de Efteling duidelijk dat er leveringsproblemen waren. Uiteindelijk is toch gekozen voor ander soort bekers.

"Ze bestaan uit maximaal 5 procent plastic en de rest is papier", legt een woordvoerder uit. "Het kan apart verwerkt worden en daarmee wordt het beter gerecycled. Met deze verandering willen we het gebruik van plastic en het zwerfaval verminderen. Dat sluit mooi aan bij onze duurzaamheidsambities."



Automaten

Efteling-bezoekers kunnen de nieuwe bekers weer inleveren bij vijf automaten en een bemand inleverpunt. Daar krijgen ze hun 25 eurocent terug, bijvoorbeeld via de Tikkie-app. Ook blikjes en petflessen, waar tegenwoordig 15 eurocent statiegeld op zit, worden daar ingenomen.



Eigenlijk zijn wegwerpbekers met plastic erin al sinds 1 januari 2024 verboden in Nederland. De overheid heeft echter besloten om nog geen controles uit te voeren. Naar verwachting blijft er de komende tijd onduidelijkheid bestaan over de plasticregels.



Ambitie

"Daarom doen we nu deze test, om te kijken of we het restafval terug kunnen brengen, passend bij onze ambitie om 0 procent restafval te veroorzaken." De Efteling-voorlichter noemt de statiegeldbekers "vooralsnog een tijdelijke oplossing".