Europa-Park Erlebnis-Resort

Echtpaar gaat dertig keer naar peperdure restaurantbeleving Europa-Park

Eatrenalin, de hypermoderne restaurantattractie van Europa-Park, valt bij sommige mensen wel héél erg in de smaak. Een echtpaar uit Zwitserland bezocht de peperdure restaurantbeleving inmiddels maar liefst dertig keer. Het koppel rekende al vele duizenden euro's af.

Bij de opening, in november 2022, kostte een standaardticket voor Eatrenalin nog 195 euro per persoon. Afgelopen zomer steeg dat tarief naar 255 euro. De twee hebben kennelijk een goedgevulde portemonnee: een snelle rekensom leert dat ze tot nu toe al tussen de 12.000 en 15.000 euro betaalden voor hun Eatrenalin-bezoekjes.

Dat is exclusief drankjes in de bar en extra wijn- of champagne-arrangementen van enkele honderden euro's per persoon. Maar pittig prijskaartje of niet: superfans Susanne en Maxwell Ammann krijgen maar niet genoeg van Eatrenalin. Ze ontdekten het bijzondere etablissement in december 2022.



Directielid

"Zelfs anderhalf jaar later zijn de vaste gasten nog steeds enthousiast over het buitengewone samenspel van gastronomische uitmuntendheid en visuele, akoestische en tactiele indrukken", meldt Europa-Park. Bij hun meest recente bezoek op maandag 3 juni werden de jubilarissen feestelijk verwelkomd door Europa-Park-directielid Thomas Mack en Eatrenalin-manager Manuel Diehl.



Eatrenalin combineert een gastronomische ervaring met een pretparkattractie vol speciale effecten. Gasten nemen plaats in zelfrijdende stoelen die door verschillende thematische ruimtes worden getransporteerd. Daar krijgen ze bijzondere gerechten voorgeschoteld. De familie Mack hoopt uiteindelijk nieuwe Eatrenalin-vestigingen te kunnen openen in wereldsteden als New York en Tokio.