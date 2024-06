Pleasure Beach Resort

Pretpark neemt in stijl afscheid van 64 jaar oude attractie

Het Engelse pretpark Pleasure Beach heeft een speciaal evenement georganiseerd vanwege de sluiting van een klassieke attractie. Enkele maanden geleden werd duidelijk dat racebaan Grand Prix gaat verdwijnen. Fans klaagden dat ze niet de kans hadden gekregen om afscheid te nemen.

Daar besloot het attractiepark in Blackpool op in te spelen. Onder de noemer Grand Prix: The Final Lap vond afgelopen vrijdag alsnog een avondopenstelling plaats, waarbij de rondrit uit 1960 voor de allerlaatste keer geopend was. Liefhebbers betaalden 50 pond voor een toegangskaartje, zo'n 60 euro.

Men had ook gezorgd voor extra entertainment, waaronder pitspoezen en muzikale optredens. Verder werden sportwagens tentoongesteld. In een videoreportage komen operationeel directeur Andy Hygate en marketingdirecteur James Cox aan het woord.



Benzine

Bij de opening heette de attractie nog Turnpike. In eerste instantie werden de karretjes aangedreven door benzine. Sinds 2002 reden de wagens op elektriciteit. Bezoekers konden zelf sturen. Pleasure Beach heeft nog niet bekendgemaakt wat er in de plaats zal komen voor de 64 jaar oude attractie.