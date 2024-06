Bobbejaanland

Bobbejaanland bevrijdt bezoekers uit vastgelopen achtbaankarretje

Een karretje van de achtbaan Typhoon in Bobbejaanland is vanmiddag vastgelopen op circa 20 meter hoogte. Door een windvlaag kwam een bakje stil te staan na de eerste kurkentrekker. De inzittenden moesten met een hoogwerker bevrijd worden.

Ook net voor de verticale kettinglift strandde een gondel. Medewerkers hebben het gebied rond Typhoon afgesloten met rood-wit afzetlint. De reddingsoperatie verliep opvallend soepel. Omstreeks 16.00 uur viel de attractie stil. Al rond 16.30 uur waren alle bezoekers bevrijd uit hun benarde positie.

Ze ontvingen ter compensatie een warm drankje en een gratis ticket om nog eens terug te komen, vertelt een woordvoerster van het Vlaamse pretpark aan Looopings. Bobbejaanland was vandaag open tot 17.00 uur. Medewerkers gaan de stilgevallen kar weghalen.



Vier inversies

Typhoon, onderdeel van themagebied Land of Legends, is bijna 26 meter hoog en 670 meter lang. De topsnelheid bedraagt 80 kilometer per uur. Voor de bouw werd destijds de Duitse firma Gerstlauer ingeschakeld. De baan uit 2004 telt vier inversies, waarvan één looping en drie kurkentrekkers.