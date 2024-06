Walibi Rhône-Alpes

Kapotte achtbaan ontruimd in stromende regen: bezoekers tweeënhalf uur vast

Bezoekers van het Franse pretpark Walibi Rhône-Alpes hebben afgelopen weekend tweeënhalf uur vastgezeten in een achtbaan. De boomerang coaster Generator liep zondagmiddag om 17.54 uur vast, enkele minuten voor sluitingstijd. Vervolgens werd een grote reddingsoperatie op touw gezet.

Tijdens het incident stond de trein stil op de eerste lift van de attractie. Passagiers worden daar achterwaarts omhoog getakeld tot een hoogte van zo'n 35 meter. Reddingswerkers deelden poncho's en warmtedekens uit aan de 22 inzittenden. De karretjes werden vastgezet met blokken, om te voorkomen dat er alsnog beweging in zou komen.

Iedereen moest individueel geëvacueerd worden met behulp van veiligheidsharnassen. Rond 19.15 uur verlieten de eerste bezoekers de trein. Even later begon het hevig te regenen. Dat bemoeilijkte de ontruiming. Het duurde vervolgens nog ruim een uur totdat de hele attractie leeg was.



EqWalizer

Pas om 20.24 uur, tweeënhalf uur na het optreden van de storing, stonden alle betrokkenen met beide benen op de grond. Er vielen geen gewonden. Generator is vergelijkbaar met Speed of Sound in Walibi Holland en Cobra in Walibi Belgium. Tot en met 2020 heette de coaster EqWalizer.