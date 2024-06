Europa-Park Erlebnis-Resort

Europa-Park breidt Camp Resort uit met westernstad: ruim honderd kamers

Europa-Park heeft grootse plannen met het bestaande Camp Resort. Nu kunnen bezoekers al overnachten in tipi's, huifkarren en blokhutten, in de sfeer van het Wilde Westen. De komende tijd worden verschillende nieuwe accommodaties en faciliteiten gerealiseerd.

"Hier wordt de nieuwe westernstad gebouwd", valt te lezen op een groot aankondigingsbord. De uitbreiding bestaat uit horecalocaties met een oppervlakte van 900 vierkante meter, vierhonderd overdekte zitplaatsen, een nieuwe receptie, verschillende nieuwe speelgebieden én een accommodatie met meer dan honderd kamers.

Een ontwerp toont bouwwerken in de stijl van een saloon, een kapper, een bakkerij en een groot treinstation. Het bouwproject wordt al vermeld op de website van Europa-Park. "Het Camp Resort wordt nog mooier", staat daar. "In 2024 vinden er uitbreidings- en renovatiewerkzaamheden plaats."



Zwemmeertje

Op dit moment telt het vakantiepark, gelegen tegenover de parkeerplaats van het Zuid-Duitse attractiepark, in totaal 458 bedden. Er zijn ook kampvuurplaatsen, een zwemmeertje en een saloon te vinden.



"Op het Camp Resort en de Europa-Park-camping worden in verschillende bouwfasen nieuwe horecagelegenheden, overnachtingsmogelijkheden en een nieuw sanitairgebouw gebouwd", vult een woordvoerder aan. Hij geeft aan dat details gecommuniceerd worden zodra de officiële bouwaanvraag gepubliceerd is.