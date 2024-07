Vliegveld Twenthe Evenementenlocatie

Evenement met lichtgevende dinosaurussen in Enschede

Enschede wordt deze zomer bevolkt door lichtgevende dinosaurussen. Evenemententerrein Vliegveld Twenthe staat tot en met zondag 25 augustus in het teken van de DinoExpeditie. Bezoekers komen lichtsculpturen tegen in de vorm van prehistorische dieren.

Het concept is onderdeel van het evenement Adventure Base H11, de opvolger van het jaarlijkse Springkussen Festival. Het publiek maakt "een spannende reis terug in de tijd", meldt de organisatie. "Met een speurtocht tussen de lichtgevende dino's, een interactief museum en vele andere activiteiten is Hangar 11 omgebouwd tot volledige dinowereld."

Jonge avonturiers kunnen een speciale dinodiploma verdienen door een speurtocht te volgen en vragen te beantwoorden. Verder is gezorgd voor een knutselhoek, een klimparcours en een lasergame. In een bioscoop worden de hele dag dinofilms vertoond. De Dino Shop verkoopt dinosouvenirs.



Gebrek

Volgens algemeen directeur Marten Foppen van eigenaar DeFabrique Holding is er in de omgeving een gebrek aan uitjes voor gezinnen. Vliegveld Twenthe wil in dat gat springen.



De overdekte DinoExpeditie is van dinsdag tot en met zondag geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Afgelopen winter stonden de dino's nog in het Duitse pretpark Wunderland Kalkar, ook eigendom van DeFabrique.