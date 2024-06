Efteling: Danse Macabre

Meer details bekend over nieuw Efteling-boek van Paul van Loon: Danse Macabre - Het Begin

Het nieuwe kinderboek dat Paul van Loon schrijft over de Efteling-attractie Danse Macabre gaat Het Begin heten. Dat heeft uitgeverij Leopold zojuist bekendgemaakt. Looopings kon vorige maand al melden dat Van Loon werkt aan een boekwerk gebaseerd op de griezelbeleving. Het verhaal gaat over een raadselachtige abdij en een noodlottige avond op 13 oktober 1876.

"Paul van Loon vertelt het ware verhaal van Danse Macabre", valt te lezen in een persbericht. "De bloedstollende gebeurtenissen die plaatsvonden vóór het spookspektakel dat wacht in de mysterieuze abdij." Lezers maken kennis met de kinderen Florian en Isabella. Ze krijgen van hun pleegvader Damian te horen dat ze absoluut niet naar de abdij mogen gaan.

Stiekem gaan ze toch, nota bene op de avond dat een orkest de dodendans speelt tijdens een muziekconcours. "Verborgen achter de koorbanken zien Florian en Isabella hoe een zwarte schaduw over de muzikanten trekt en de abdij begint in te storten. De brokstukken vallen om hen heen." Damian is violist in het orkest van dirigent Joseph Charlatan.



Het Onnoembare

De kinderen moeten ontsnappen en vluchten voor Het Onnoembare. De duistere kracht blijkt op zoek te zijn naar Isabella. Danse Macabre - Het Begin is geschikt voor lezers vanaf 9 jaar. Het boek van 288 bladzijdes verschijnt in oktober, voor 23,99 euro. De titel suggereert dat er later mogelijk meer delen volgen.