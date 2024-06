Diergaarde Blijdorp - Rotterdam Zoo

Diergaarde Blijdorp stapt over op statiegeldbekers van 1,25 euro

De Rotterdamse dierentuin Blijdorp stopt met plastic wegwerpbekers. Vanaf vrijdag 14 juni worden alle warme en koude dranken bij afhaalpunten geserveerd in speciale statiegeldbekers. Die kosten 1,25 euro. Ze kunnen na gebruik ingeleverd worden bij automaten, waar ook blikjes en petflessen in passen.

"Deze bijzondere Blijdorp-bekers zijn van hoogstaande kwaliteit en zijn voorzien van afbeeldingen van dieren en planten waar Diergaarde Blijdorp zich dagelijks voor inzet", laat een woordvoerder weten. Bezoekers kunnen het statiegeld terugkrijgen met behulp van de Tikkie-app of via een handmatige terugstorting.

Daarnaast kan een bedrag gedoneerd worden aan een goed doel gelieerd aan Blijdorp: het behoud van koraal voor de kust van de Antillen. In het dierenpark staan automaten op drie plekken: bij de prairiehondjes, bij de Oewanja Kinderjungle en bij het Jungle Café. In restaurants wordt overgestapt op servies van porselein.



Langgekoesterde wens

Blijdorp zet naar eigen zeggen "een duurzame stap in de goede richting", als onderdeel van "de strijd tegen plastic". Wegwerpplastic vormt de grootste groep afval aan de kusten. "Met invoering van de statiegeldbekers gaat dan ook een langgekoesterde wens in vervulling", aldus de dierentuin.



Men komt er wel rijkelijk laat mee: wegwerpbekers en -bakjes met plastic zijn in Nederland officieel al sinds 1 januari 2024 verboden voor consumptie op locatie. De overheid deelt nog geen boetes uit aan bedrijven die zich niet aan de regels houden. Collegaparken als Burgers' Zoo en Wildlands Emmen gingen Blijdorp voor.