Nieuws

Onderzoek naar tevredenheid dagattracties: laagste scores voor Sea Life en Dolfinarium

Sea Life Scheveningen en het Dolfinarium in Harderwijk scoren het slechtst in een onderzoek naar klanttevredenheid bij Nederlandse dagattracties. Marktonderzoeksbureau Multiscope ondervroeg bijna zesduizend Nederlanders over hun ervaringen met pret- en dierenparken. De resultaten laten grote verschillen zien.

Het onderzoek, waar 5857 respondenten van 18 jaar en ouder aan meewerkten, is volgens Multiscope representatief voor de Nederlandse bevolking. Deelnemers kregen de vraag: op een schaal van 0 tot 10, hoe waarschijnlijk is het dag je het attractiepark, de dierentuin of het aquarium zou aanraden aan vrienden of collega's?

Door het percentage respondenten met een lage beoordeling af te halen van het percentage dat een hoge waardering geeft, ontstaat een net promoter score (NPS). Gemiddeld behaalden de Nederlandse parken een NPS van +68.



Top vijf

De top vijf wordt gevormd door Toverland (+87), Dierenpark Hoenderdaell (+87), Sprookjeswonderland Enkhuizen (+86), de Efteling (+84) en GaiaZoo (+83). Sea Life Scheveningen is de dagattractie met de slechtste score, namelijk +16. Daarna volgt het Dolfinarium met +31.



Is het publiek misschien gewoon uitgekeken op zeedieren? Multiscope denkt van niet. "Ecomare (+79), dat zich ook focust op zeedieren, heeft wel een duidelijk hogere NPS dan andere parken met een soortgelijk aanbod", meldt een woordvoerder.