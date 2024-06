Walibi Holland

Walibi Holland baalt van treiterende youtubers: 'We keuren het af'

Walibi Holland is niet blij met een filmpje van een drietal youtubers. Een ruim negentien minuten durende video laat zien hoe drie mannen de regels overtreden en medewerkers lastigvallen tijdens hun pretparkbezoek. Zo proberen ze voor te dringen, betreden ze een gebied achter de schermen en filmen ze in enkele achtbanen.

Bij de eerste attractie, boomerang achtbaan Speed of Sound, wordt de camera afgepakt. Videomaker Rouand begint daarop het personeelslid in kwestie uit te schelden. "Wat teleurstellend, die vieze hond wou me niet laten filmen." Het lukt hem wel om te filmen in de coasters Goliath en Condor.

Bij de laatstgenoemde attractie betreedt het groepje de wachtrij via een personeelspoort en een verboden pad. "Eindstand boys: we hebben gewoon een hele rij geksipt." De beelden werden afgelopen zaterdag geschoten, op de dag van hardloopevenement Rollercoaster Run to Fight Cancer. "Al deze pinguïns zijn aan het rennen voor kanker", klinkt het.



Cocaïne

Als de dag ten einde loopt, vragen de asociale youtubers aan werknemers bij de wafelkraam of ze cocaïne kunnen bestellen. Een jonge parkmedewerker krijgt de vraag waar er cocaïne gebruikt mag worden. Alle personeelsleden komen herkenbaar in beeld.



De treiterende videomakers doen hun best om uit het park gezet te worden: ze laten meermaals expliciet weten dat dit hun doel is. De titel van de video - "Medewerkers worden boos en sturen ons uit Walibi!" - klopt echter niet: het gezelschap is niet weggestuurd.



Halloween

Het Walibi-management maakt er het liefst niet te veel woorden aan vuil. "Wij betreuren de video en de houding van deze personen en keuren het gedrag af", laat een voorlichter weten. Youtuber Rouand filmde al vaker in het park: in het najaar van 2022 beweerde hij in te breken tijdens de Halloween Fright Nights. Kennelijk heeft hem dat geen parkverbod opgeleverd.