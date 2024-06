Kermis

Ongeluk op Engelse kermis: vier bezoekers naar het ziekenhuis

Bij een ongeluk op een Engelse kermis zijn afgelopen weekend vier bezoekers gewond geraakt. Het voorval vond plaats bij de attractie Froggit, een molen met op en neer springende armen. Autoriteiten spreken over een "serieus incident". Vier ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse.

Twee van de slachtoffers, een man en een vrouw van in de veertig, raakten ernstig gewond. De vrouw was zelfs even in levensgevaar. De andere twee, een meisje van 11 jaar en een man van in de vijftig, hebben het ziekenhuis inmiddels verlaten. Er loopt een onderzoek naar de toedracht.

Volgens ooggetuigen vlogen passagiers door de lucht. Het ongeval vond zaterdag plaats tijdens de Lambeth Country Show, een gratis festival in Brockwell Park, gelegen in het zuiden van Londen. Vanwege de gebeurtenis bleven alle attracties op het tweedaagse evenement zondag gesloten.