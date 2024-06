Walibi Holland

Voor het eerst meer dan 100.000 euro opgehaald bij Walibi's Rollercoaster Run

De jubileumeditie van de Rollercoaster Run in Walibi Holland was goed voor meer dan 100.000 euro. In het pretpark vond zaterdagavond voor de vijfde keer een hardloopevenement plaats voor het goede doel. Deelnemers haalden geld op voor Fight Cancer, gelieerd aan KWF Kankerbestrijding.

In 2018, 2019, 2022 en 2023 bracht de Rollercoaster Run achtereenvolgens 31.935 euro, 56.305 euro, 65.499 euro en 68.238 euro op. Dit jaar werd opnieuw een record gebroken. Na afloop presenteerde men een cheque van 105.656 euro. Walibi spreekt zelf over een "waanzinnig recordbedrag voor baanbrekend onderzoek naar kanker".

Zo'n vijfhonderd sportieve pretparkfans renden mee, na sluitingstijd van het attractiepark. Zij konden kiezen tussen de Family Run van 2 kilometer en de Friends Run van 5 kilometer. Tijdens de Family Run kregen lopers de kans om de attracties Eat My Dust, Crazy River en Drako te doen. Bij de Friends Run waren dat Untamed, Condor en Goliath.



Backstage tour

Walibi zorgde voor shirts. Bovendien waren er extra prijzen: onder alle deelnemers die minimaal 350 euro aan sponsorgeld hebben opgehaald, worden twee tickets voor Walibi's winteropening Bright Nights verloot. Wie meer dan 500 euro bij elkaar wist te verzamelen, maakt kans op een toegangsbewijs en backstage tour voor de Halloween Fright Nights.