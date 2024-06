Kermis

Video: kermisbezoekers vluchten weg als attractie in brand vliegt

Bezoekers van een Spaanse kermis moesten afgelopen week wegvluchten toen een attractie in brand vloog. Het vuur ontstond donderdagavond bij de thrillride Top Gun, een ronddraaiende bank van de Italiaanse fabrikant Moser's Rides.

Videobeelden laten zien hoe aanwezigen zichzelf in veiligheid proberen te brengen terwijl er vlammen komen uit een elektriciteitspaneel. Ook zijn enkele kleine explosies zichtbaar. Vervolgens ontstaat een rookwolk. Na een tijdje haalt iemand een brandblusser tevoorschijn.

Toen de brandweer arriveerde, was het vuur al gedoofd. Iedereen wist heelhuids te ontkomen: er vielen geen gewonden. Het voorval vond plaats in de gemeente El Puerto de Santa María, gelegen in de Zuid-Spaanse regio Andalusië. De attractie is afgesloten voor reparatiewerkzaamheden.