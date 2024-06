BillyBird Hemelrijk

Nieuwe ingang én naamswijziging voor Brabants pretpark BillyBird

Het Brabantse familiepretpark BillyBird Park Hemelrijk heeft een nieuwe ingang in gebruik genomen. Een volledig nieuw bouwwerk huisvest de toegangscontrole en de gastenservice. Tegelijkertijd wordt een naamswijziging doorgevoerd: voortaan heet de bestemming BillyBird Hemelrijk, dus zonder het woord Park.

Hemelrijk werkte ruim acht maanden aan de nieuwe ingang. Het is de bedoeling dat bezoekers op termijn hun eigen abonnement en tickets kunnen scannen. Eigenaar Ton Derks koos bewust voor een overdekte entree. "Niet alleen de kostbare apparatuur, maar ook onze medewerkers staan zo warm en droog", zegt hij.

Hemelrijk begon decennia geleden als een recreatieplas. Het nieuwe ingangsgebouw is zo gesitueerd dat bezoekers bij binnenkomst het water nog niet direct zien. Op die manier wil men in de beeldvorming meer de nadruk gaan liggen op de speeltoestellen en attracties, legt Derks uit.



Verdeelplein

Bij de entree hoort ook een nieuw ontvangst- en verdeelplein, plus het nieuwe horecapunt De Mammoet. Kassahuisjes waren volgens het management niet nodig, omdat van alle niet-abonnees 80 procent online een toegangsbewijs aanschaft. Wie toch nog een ticket moet kopen, kan terecht bij de gastenservice.



De oude entree gaat niet tegen de vlakte. Na het verplaatsen van enkele wanden komt daar een spoelkeuken voor recyclebare drinkbekers. Het is de bedoeling om de ruimte nog vóór het hoogseizoen in gebruik te kunnen nemen. Overigens wordt de naam van zusterpark BillyBird Park Drakenrijk in Limburg eveneens gewijzigd. Dat park heet nu simpelweg BillyBird Drakenrijk.