Efteling

Duizenden Efteling-fans in digitale wachtrij voor nieuw abonnement

Er blijkt veel animo te zijn voor de nieuwe abonnementen van de Efteling. Vanaf vandaag werkt het attractiepark met drie verschillende abonnementsvormen: Classic, Plus en Premium. De bestelpagina op de Efteling-website is zo populair dat er een digitale wachtrij ingesteld werd. Daar staan vanochtend duizenden mensen in een virtuele rij.

Bijna drieduizend geïnteresseerden wachten op dit moment tot ze een Efteling-abonnement kunnen aanschaffen, aanpassen of verlengen. De wachttijd bedraagt sinds 09.00 uur meer dan een uur. Het is ook mogelijk om een abonnement te kopen in de Efteling zelf, bij de Gastenservice in entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen.

Wie al een abonnement heeft, gaat in principe automatisch over naar de variant Plus. De bestelpagina is bedoeld voor personen zonder abonnement, personen waarvan het jaarabonnement al is verlopen óf personen die per maand betalen en willen overstappen naar Classic of Premium. Abonnees die tevreden zijn met Plus, hoeven dus niets te doen.



Tarief omhoog

Het tarief gaat wel omhoog: in plaats van 250 euro per jaar of 23 euro per maand kost de Plus-optie voortaan 275 euro per jaar of 25 euro per maand. Voor Classic, geldig op slechts 290 dagen per jaar, moet 225 euro per jaar of 20 euro per maand afgerekend worden. Premium kan elke dag gebruikt worden.



Daar zijn ook extra voordelen aan verbonden, zoals hogere kortingen en toegang tot een speciaal evenement. De vip-pas gaat voor 390 euro per jaar of 35 euro per maand over de toonbank. Het uiterlijk van de pasjes verandert niet. Parkeren is bij geen van de varianten inbegrepen: er moet nog steeds een apart parkeerabonnement besteld worden. Daarvan is de prijs niet gewijzigd.