Efteling

Efteling heropent sprookje De Zes Zwanen na groot onderhoud

Efteling-bezoekers kunnen weer een vaartocht maken in het Sprookjesbos. Het sprookje van De Zes Zwanen werd vandaag heropend na een opknapbeurt van bijna twee weken. Tussen maandag 27 mei en vrijdag 7 juni vond er groot onderhoud plaats.

Daarbij is onder andere het aandrijfmechanisme vernieuwd. Ook verscheen een nieuw bordje. De Zes Zwanen bestaat uit een combinatie van een klassiek kijktafereel en een attractie. Bootjes, in de vorm van de zwanen uit het verhaal, varen door een kasteeltje heen. Daar zit hoofdpersonage Elisa in stilte zes hemden te breien.

In coronatijd werden de vaartuigen aangepast. Sindsdien ontbreekt bij alle zwanen de rechtervleugel. De Efteling vertelde eerder dat er gezocht werd naar een gebruiksvriendelijke manier om de vleugels terug te laten keren. Bij de recente sluiting zijn de boten echter niet aangepast.



Vleugellam

De zwanen zijn dus nog steeds vleugellam. Het sprookje, ontworpen door Sander de Bruijn, opende vierenhalf jaar geleden. In het Sprookjesbos ontbreekt momenteel nog de uitbeelding van Hans en Grietje, vanwege een herbouw.