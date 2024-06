Attractiepark Toverland

Foto's: frikandellen, goocheltrucs en dansjes bij YouTube-dag in Toverland

Een jaarlijkse YouTube- en TikTok-dag in Toverland draaide vandaag om frikandellendonuts, goocheltrucs, dansjes én bekende pretparkfans. Het Limburgse attractiepark huisvestte voor de vierde keer het evenement YoutubersxToverland. Op een podium in themagebied Avalon traden verschillende youtubers en tiktokkers op.

De line-up bestond uit Emma Keuven, Anique Dreamon, Jesse van Wieren, Steven Kazàn, Sam Kierkels, Fay Veldhof, Jaydee Cayenn en Sterre Koning. Schommelschip Scorpios werd 's middags bevolkt door influencer Cha Chi Versaci. Katara Plaza was het toneel van het TikTok Team van Toverland.

Bij horecapunt Manaña kon het publiek Terrie Eisinger ontmoeten, beter bekend als de Frikandellenkoningin. Toverland had vanwege haar komst een heuse Frikandonut Speciaal op het menu gezet. Naast vuurtoren Solaris verzamelden zich 's ochtends contentcreators uit de pretparkwereld.



Theme Park Late Night

Dat waren Efteling-vlogger Bart Baan, Fouad Mansveld van Thrillstastic, Vincent Bouritius van DavincstyleGames, Hessel Broekhuis van HessTag en Myrthe Veth en Emile Vierus van de talkshow Theme Park Late Night. Ook Vogel Rok-fanaat Nico Kwant liet zich onaangekondigd zien.



Tijdens eerdere edities vonden de meeste activiteiten plaats in entreegebied Port Laguna. Dit keer konden fans terecht naast restaurant The Flaming Feather. Het hoofdpodium werd een dag eerder al gebruikt voor een besloten feestavond van Porsche Centrum Gelderland. Daarbij was onder meer volkszanger Frans Duijts aanwezig.