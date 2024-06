Wildlands Adventure Zoo Emmen

Dierenpark Wildlands presenteert nieuwe diersoort in verbouwd verblijf

Eén van de verblijven in Wildlands Adventure Zoo Emmen is vernieuwd. Waar eerder een Siberische rode eekhoorn te vinden was, leven nu meerdere Chinese gestreepte boomeekhoorns. De Drentse dierentuin heeft er in totaal vijf. Sinds gisteren kunnen bezoekers de nieuwe bewoners zien.

Het verbouwde eekhoornverblijf ligt in parkdeel Nortica, dat begin dit jaar al gerenoveerd werd. Toen de metamorfose van het gedeelte met zeehonden en zeeleeuwen gereed was, begon men aan het onderkomen voor de eekhoorns.

Bij de opknapbeurt werd het verblijf groter en groener. Ook kwamen er meer decoraties, in lijn met de verderop gelegen houtzagerij waar wasberen en bevers leven. Een oude tractor vormt de belangrijkste blikvanger.



Vietnam

Een rode eekhoorn leeft solitair, maar de Chinese boomeekhoorn is een groepsdier. De diersoort, die in het wild voorkomt in China, Myanmar en Vietnam, wordt gekenmerkt door strepen op zijn rug en witte pluimpjes op de oren. Vrouwtjes zijn groter dan mannetjes.