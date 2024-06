Kermis

Boete van 3200 euro voor kermisbezoeker die telefoon uit attractie liet vallen

Een 28-jarige man heeft een flinke boete gekregen omdat hij zijn telefoon liet vallen tijdens een rit in een kermisattractie. Daardoor raakte een 32-jarige vrouwelijke toeschouwer ernstig gewond. Het incident vond vorig jaar plaats tijdens de kermis in Gevelsberg, gelegen in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Door de hoge snelheid richtte het rondvliegende mobieltje veel schade aan. De telefoon raakte het achterhoofd van de dertiger. Dat zorgde voor een bloederige wond met een lengte van 8 centimeter, die in het ziekenhuis gehecht moest worden. De vrouw zat noodgedwongen zeven weken thuis met hoofdpijn.

Tot op de dag van vandaag heeft ze last van duizeligheid, bleek tijdens de rechtszaak. De man die zijn telefoon liet slingeren, was naar eigen zeggen beschonken. Daardoor zag hij een waarschuwingsbord over het hoofd waarop staat dat losse voorwerpen opgeborgen moeten worden.



Excuses

De kermisbezoeker, die nog geen strafblad had, bood in de rechtszaal zijn excuses aan voor het voorval. Dat accepteerde het slachtoffer niet. Zij vindt dat de man eerder sorry had kunnen zeggen. De rechter veroordeelde de onvoorzichtige kermisganger tot een geldboete van 3200 euro - veertig termijnen van 80 euro - wegens lichamelijk letsel.